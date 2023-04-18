置富產業信託中長線部署

截至去年12月底止年度，集團的收益17.64億元，按年下跌2.3%，主要由於疫情向租戶提供的租金寬減。去年度，物業收入淨額下降3.7%至12.9億元，成本對收益比率按年增加1.1個百分點至24.6%。2022年全年的租金收款比率為98.6%。去年12月底，物業組合的出租率為93.9%，期內，租戶續租率78%。集團的資產負債比率為23.9%，利息償付比率達4.8倍。

集團投入3億元的+WOO 嘉湖資產增值措施（AEI，Asset Enhancement Initiatives），首階段的翻新工程已於去年7月完成，預期在2024年上半年竣工。另外，在去年9月，集團完成首個海外投資，以8,800萬元新加坡元，收購新加坡高文之星物業 Stars of Kovan Property)；後者可出租總面積為22,638平方呎，包括36個商舖單位和80個車位，租戶組合以必需品行業為主，出租率達100%。

走勢上，近日股價橫行整固，各主要平均線呈順向排序屬利好，惟STC%K線跌穿%D線，MACD維持熊差距，可考慮6元以下分階段吸納，若以大成交突破6.5元阻力，升勢有望持續，不跌穿5.7元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份