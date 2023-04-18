置富產業信託中長線部署

內地重啟經濟，與本港恢復通關，加上本港政府派發消費券，有助改善零售市道氣氛。置富產業信託（0778）的基本因素穩定，在本港持有16個零售物業，並在新加坡擁有1個零售物業，物業組合包括逾300萬平方呎零售空間和2,793個車位。集團去年度回復100%派息比率，期內可供分派予基金單位持有人的收益8.77億元，按年下跌10.6%，每基金單位末期息派21.1仙，全年每基金單位分派為44.15仙，按年下跌1.5%。現價計，預測收益率約為6.7厘，具有一定吸引力。
截至去年12月底止年度，集團的收益17.64億元，按年下跌2.3%，主要由於疫情向租戶提供的租金寬減。去年度，物業收入淨額下降3.7%至12.9億元，成本對收益比率按年增加1.1個百分點至24.6%。2022年全年的租金收款比率為98.6%。去年12月底，物業組合的出租率為93.9%，期內，租戶續租率78%。集團的資產負債比率為23.9%，利息償付比率達4.8倍。
集團投入3億元的+WOO 嘉湖資產增值措施（AEI，Asset Enhancement Initiatives），首階段的翻新工程已於去年7月完成，預期在2024年上半年竣工。另外，在去年9月，集團完成首個海外投資，以8,800萬元新加坡元，收購新加坡高文之星物業 Stars of Kovan Property)；後者可出租總面積為22,638平方呎，包括36個商舖單位和80個車位，租戶組合以必需品行業為主，出租率達100%。
走勢上，近日股價橫行整固，各主要平均線呈順向排序屬利好，惟STC%K線跌穿%D線，MACD維持熊差距，可考慮6元以下分階段吸納，若以大成交突破6.5元阻力，升勢有望持續，不跌穿5.7元續持有。
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