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專家觀點>金利豐證券

百勝中國計劃新增門店

百勝中國（9987，美國上市代號：YUMC）在內地經營肯德基、必勝客等多個連鎖品牌；截至去年12月底，門店總數達到12,947家，全年淨新增1,159家門店，而單計去年第四季度淨新增538家門店。集團計劃2023年淨新增1,100至1,300家門店，藉以提振銷售。隨著內地社交活動復常，市民更願意外出用餐，相信餐飲業最壞時候已過。

去年第四季度，集團的總收入20.9億美元，按年下跌9%，純利倒退89%至5,300萬美元，經營利潤下跌94%至4,100萬美元，主要由於2021年第四季度重新計量之前持有的杭州肯德基所產生的非現金收益6.18億美元；而經調整淨利潤增長137%至5,200 萬美元。期內，同店銷售額較2021年同期下降4%，其中肯德基和必勝客分別下降 3%和8%；餐廳利潤率為10.4%，較2021年同期擴張2.9個百分點。

2022年全年，集團的總收入95.7億美元，按年下跌5%，純利倒退55%至4.42億美元，經營利潤下跌55%至6.29億美元，而經調整淨利潤下跌17%至7.66億美元。去年度，同店銷售額較2021年下降7%，其中肯德基和必勝客分別下降7%和6%；餐廳利潤率為14.1%，較2021年度的13.7%增加0.4個百分點。隨著集團的餐廳逐步恢復正常運營，以及今年春節假期較去年更早，放寬疫情防控措施，集團1月的銷售實現按月上升。

另外，集團日前宣佈，董事會考慮宣派及支付季度股息；倘董事會決定進行，宣派將於今年5月3日或前後以董事會決議案採納。集團強調，由於4月19日尚未採納有關股息的董事會決議案，概不保證將宣派股息。走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD牛轉熊差距，可考慮482元以下吸納，反彈阻力537.5元，不跌穿450.8元可續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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