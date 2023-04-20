新奧能源整固後有望再上

去年度，集團的營業額1,100.5億元，按年增加18.2%，惟純利倒退24.4%至58.65億元。由於天然氣採購價格上漲，集團未能全部順價，及年內工程安裝業務因疫情和房地產不景氣，導致工程安裝量大幅下降和工程安裝成本上漲所致，毛利率按年下降0.8個百分點至14.3%。不過，撇除其他收益及虧損（不包括商品衍生金融工具已變現的結算淨額）、商品衍生金融工具未變現淨虧損之相關遞延稅項，及以股份為基礎付款開支合共20.99億元的影響，核心利潤按年增加11.3%至79.64億元。

去年度，集團共有60個泛能項目完成建設並投入運營，累計已投運規模泛能項目達210個，帶來冷、熱、電、蒸氣等合共222.39億千瓦時的綜合能源銷售量，按年增加16.6%；另有54個在建泛能項目。去年度，綜合能源業務營業額大增40.3%至109.51億元，毛利上升14%至15.56億元。去年底，淨負債比率下跌0.8個百分點至25.8%。集團擬派末期息每股2.27元（港元，下同），連同中期息0.64元，年度共派息2.91元，按年增加7.8%。

走勢上，昨日呈「大陽燭」企穩10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮107元以下吸納，反彈阻力122.5元，不跌穿97元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份