新奧能源整固後有望再上

內地積極實現碳達峰、碳中和，政策扶持可再生能源發展，有助支持天然氣的需求和長遠發展。新奧能源（2688）的天然氣業務持續擴張，同時積極發展綜合能源業務，有助整體業務發展。去年底，集團在內地城市燃氣項目數量254個，去年度天然氣零售銷售量259.41億立方米，按年增加2.7%，帶動天然氣零售業務營業額上升22%至600.82億元（人民幣，下同）。期內，集團銷售予工商業用戶的天然氣量203.75億立方米，按年上升2.4%，銷售予民生用戶的天然氣量增加9.5%至51.51億立方米，分別佔零售銷氣量的78.5%和19.9%。
去年度，集團的營業額1,100.5億元，按年增加18.2%，惟純利倒退24.4%至58.65億元。由於天然氣採購價格上漲，集團未能全部順價，及年內工程安裝業務因疫情和房地產不景氣，導致工程安裝量大幅下降和工程安裝成本上漲所致，毛利率按年下降0.8個百分點至14.3%。不過，撇除其他收益及虧損（不包括商品衍生金融工具已變現的結算淨額）、商品衍生金融工具未變現淨虧損之相關遞延稅項，及以股份為基礎付款開支合共20.99億元的影響，核心利潤按年增加11.3%至79.64億元。
去年度，集團共有60個泛能項目完成建設並投入運營，累計已投運規模泛能項目達210個，帶來冷、熱、電、蒸氣等合共222.39億千瓦時的綜合能源銷售量，按年增加16.6%；另有54個在建泛能項目。去年度，綜合能源業務營業額大增40.3%至109.51億元，毛利上升14%至15.56億元。去年底，淨負債比率下跌0.8個百分點至25.8%。集團擬派末期息每股2.27元（港元，下同），連同中期息0.64元，年度共派息2.91元，按年增加7.8%。
走勢上，昨日呈「大陽燭」企穩10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮107元以下吸納，反彈阻力122.5元，不跌穿97元續持有。
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