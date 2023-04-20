moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

新奧能源整固後有望再上

內地積極實現碳達峰、碳中和，政策扶持可再生能源發展，有助支持天然氣的需求和長遠發展。新奧能源（2688）的天然氣業務持續擴張，同時積極發展綜合能源業務，有助整體業務發展。去年底，集團在內地城市燃氣項目數量254個，去年度天然氣零售銷售量259.41億立方米，按年增加2.7%，帶動天然氣零售業務營業額上升22%至600.82億元（人民幣，下同）。期內，集團銷售予工商業用戶的天然氣量203.75億立方米，按年上升2.4%，銷售予民生用戶的天然氣量增加9.5%至51.51億立方米，分別佔零售銷氣量的78.5%和19.9%。

去年度，集團的營業額1,100.5億元，按年增加18.2%，惟純利倒退24.4%至58.65億元。由於天然氣採購價格上漲，集團未能全部順價，及年內工程安裝業務因疫情和房地產不景氣，導致工程安裝量大幅下降和工程安裝成本上漲所致，毛利率按年下降0.8個百分點至14.3%。不過，撇除其他收益及虧損（不包括商品衍生金融工具已變現的結算淨額）、商品衍生金融工具未變現淨虧損之相關遞延稅項，及以股份為基礎付款開支合共20.99億元的影響，核心利潤按年增加11.3%至79.64億元。

去年度，集團共有60個泛能項目完成建設並投入運營，累計已投運規模泛能項目達210個，帶來冷、熱、電、蒸氣等合共222.39億千瓦時的綜合能源銷售量，按年增加16.6%；另有54個在建泛能項目。去年度，綜合能源業務營業額大增40.3%至109.51億元，毛利上升14%至15.56億元。去年底，淨負債比率下跌0.8個百分點至25.8%。集團擬派末期息每股2.27元（港元，下同），連同中期息0.64元，年度共派息2.91元，按年增加7.8%。

走勢上，昨日呈「大陽燭」企穩10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮107元以下吸納，反彈阻力122.5元，不跌穿97元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份