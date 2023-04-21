港鐵財務穩健 股價整固後有望再上

港鐵（0066）業務結合「公用+地產」，2022年度集團的收入478.12億元，按年上升1.3%，純利增加2.9%至98.27億元。期內，經常性業務利潤1.57億元，按年跌91.3%；倘若撇除2022年上半年對深圳地鐵四號綫所作出的9.62 億元減值虧損後，經常性業務利潤應則下跌 38.1%。隨著中港全面通關，本地鐵路客流量有望逐步好轉，加上零售市道復甦，對於集團的車站和旗下商場的人流和銷售，料帶來正面影響。
去年度，香港車務營運收入按年下跌1.7%至134.04億元，未計利息、財務開支、稅項和計及每年非定額付款後的虧損為 47.33億元。期內，來自全香港車站商務業務的總收入減少4.1%至30.77億元，分部EBITDA減少6.2%至38.15億元。行會早前通過港鐵票價「可加可減機制」檢討結果，在機制新的五年周期下，港鐵將改進「生產力因素」計算方法，港鐵票價調整將與物業發展利潤掛鈎，以減低調整幅度，同時調高特別扣減等。
去年度，香港物業發展利潤104億元，主要來自 LP10（日出康城第十期）、晉環（港島南岸第一期）和揚海（港島南岸第二期）；而百勝角通風樓和東涌牽引配電站物業發展項目已於2022年批出。大圍物業項目已作初步入帳，主要來自公司在此項目的分攤資產（即「The Wai 圍方」商場）的公允價值計量收益。另外，集團已與政府就小蠔灣站和東涌綫延綫簽訂項目協議。
集團財務穩健，2022年12月底現金、銀行結餘及存款161.34億元，淨負債權益比率23.3%。集團擬派末期息每股0.89元，按年減少12.7%，全年股息1.31元，按年增加3.1%；現價計，股息率約3.4厘。走勢上，上週五未能企穩10天線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛差距收窄，可考慮38元以下吸納，中線上望43元，升勢有望持續，不跌穿36.3元續持有。
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