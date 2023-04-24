中海物業企穩10天線 候低吸納

2022年度，集團的整體收益按年上升34.4%至126.89億元，純利增加29.4%至12.73億元。期內，直接經營成本增速略高於收益，上升36.8%至106.69億元，導致整體毛利率由2021年度的17.4%，下滑1.5個百分點至15.9%。去年度，物業管理服務的收入增加42.9%至94.49億元，佔總收入的74.5%；物業管理服務收益上升，主要來自於包幹制合同中在管面積的上升，以及本港社區隔離設施等管理帶來 的額外收益，惟升幅期內民幣貶值的影響而有所抑制。

期內，非住戶子分部收益增加18%至21.11億元，佔總收益的16.6%；分部利潤，於扣除較低的子分部費用後，按年上升24.9%至2.46億元。集團的現金流穩定、財務穩健，2022年12月底處於淨現金狀況，手持現金46.91億元，無抵押人民幣借貸6,820萬元。走勢上，昨日企穩10天線，MACD熊差距擴闊，惟STC%K線回升至接近%D線，宜候低8.3元以下吸納，反彈阻力10元，不跌穿7.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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