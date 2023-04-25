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專家觀點>金利豐證券

海信家電毛利率持續擴張

海信家電（0921）主要從事生產和銷售暖通空調和冷氣機和冰洗（冰箱和洗衣機）兩大業務，旗下品牌包括「海信」、「容聲」和「科龍」，在白色家電具領先優勢。集團早前發盈喜，預期截至今年3月底止首季度，純利料介乎5.33億至6.25億元（人民幣，下同），按年增加1倍數至1.35倍，而扣除非經常性損益後的淨利潤4.28億至5.3億元，按年上升130%至185%，主要由於渠道結構、產品結構改善明顯，持續優化供應鏈管理體系，產品盈利能力和公司經營質量顯著提升。

集團去年實現營業收入741.15億元，按年增加9.7%，純利升47.5%至14.35億元，整體毛利率上升0.75個百分點至22.11億元。期內，暖通空調業務的收入增加13.5%至345億元，佔總收入的46.5%，分部毛利率增加1.65個百分點至27.93%。冰洗業務收入則跌7.9%至212.07億元，收入佔比為28.6%，分部毛利率增加0.8個百分點至17.53%。隨著內地政府持續擴大內需，加上政府推出的家電以舊換新、綠色智能家電下鄉，有助帶動家電消費需求。

去年度，海外業務收入按年增加7.4%至248.7億元。集團針對海外市場的特點和需求，在超低溫制熱、超高溫製冷、高能效拓展、節能環保等技術上取得新的突破，在歐洲、北美、中東、亞太等重點市場均推出新一代易拆裝、易維修、環保節能等特點的高效產品。集團加速推進冰箱智能化的技術研發和應用推廣工作，實現歐洲、澳洲、南非、中東非等主要市場的智能化產品上市。去年11月，海信墨西哥蒙特雷家電產業園冰箱產線正式投產，有助拓展美洲市場。

走勢上，4月17日呈「大陽燭」裂口高開，期後形成上升軌，STC%K線續走高於%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低17元（港元，下同）以下吸納，中線上望19.8元，不跌穿15元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份