長實集團派息穩定 股息率5厘

去年度，集團已確認的物業銷售收入（包括攤佔合營企業）為257.56億元，按年下跌31.9%，其中來自本港的物業銷售收入減少7.7%至145.11億元。去年12月底底，已簽訂合約但尚未確認的物業銷售總額148.86億元，當中本港佔81.82億元。去年9月，長實簽訂買賣協議出售其全資附屬公司－Bristow Investments Limited，此乃香港21 Borrett Road之發展商，並擁有該項目餘下未售住宅單位及車位，預計交易2025年完成。

2022年度，集團的物業租務收益貢獻（包括攤佔合營企業）按年下跌17.2%至46.9億元，主要因為出售倫敦5 Broadgate而損失租金收入，以及受疫情負面影響。2022年12月底，集團銀行及其他借款總額486億元，持有銀行結存及定期存款612億元，即持有淨現金盈餘126億元，有助支持集團持續派息。集團末期息每股1.85元，連同中期息1.43元，全年共派息2.28元，較2021年的2.2元高3.6%；現價計，股息率約5厘。

走勢上，近日10天線跌穿20天線，惟MACD熊差距略有收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮44.4元以下吸納，反彈阻力48.8元，不跌穿42.75元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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