百濟神州企穩各主要平均線之上

集團上月公佈，全球3期臨床試驗RATIONALE 305達到主要終點，無論PD-L1表達狀態如何，相較於化療，接受替雷利珠單抗（即商品名「百澤安」）聯合化療治療的晚期不可切除或轉移性胃或胃食管結合部腺癌患者的總生存期具有優效性，且未發現新的安全性警示。在最終分析中，替雷利珠單抗聯合化療在意向性治療人群中顯示出優於化療的OS。該結果將於近期的醫學會議上進行公佈。

2022年全年度，集團的收入14億美元，按年增加20.4%，其中產品總收入12.5億美元，按年上升98%。期內，百悅澤的全球銷售額5.65億美元，較2021年同期的2.18億美元增加1.59倍。去年度，集團的開支增加5.91億美元至32億美元，淨虧損由2021年度的14.5億美元擴張至20億美元，經營虧損亦擴張至17.9億美元。不過，集團早前公佈在美國矽谷銀行持有的未投保現金存款，約佔其最近報告的截至2022年12月31日的現金、現金等價物、受限資金和短期投資總額45億美元的3.9%，意味涉及大約1.755億美元。公司預計SVB的近期事態發展，不會對公司運營產生重大影響。

走勢上，4月11日裂口高開，期後反覆整固，目前企穩各要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮153.5元以下吸納，反彈阻力170.5元，不跌穿142.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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