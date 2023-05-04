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專家觀點>金利豐證券

潤電3月售電量續增 股價整固後有望再上

國網能源研究院日前發佈《2023中國電力供需分析報告》，預計全國全社會用電量約為9.25萬億千瓦時，按年增加7%左右。隨著內地經濟全面復常，帶動社會用電量增加，尤其可再生能源發獲政策扶持，具增長潛力。華潤電力（836）由傳統火電業務，逐步轉型至可再生能源。集團計劃今年新增風電和光伏項目併網容量目標為7,000兆瓦，而十四五期間，集團目標新增4,000萬千瓦可再生能源裝機，屆時可再生能源裝機佔比超過50%。

今年首三個月，集團的附屬電廠售電量4,680.7萬兆瓦時，按年增加1.9%，其中，附屬風電場售電量按年上升20.9%至1,020.3萬兆瓦時；附屬光伏電站售電量增加26.3%至39.9萬兆瓦時。單計今年3月份，集團的附屬電廠售電量1,641.2萬兆瓦時，按年增加7.6%，其中，附屬風電場售電量按年下跌2.7%至352.8萬兆瓦時；附屬光伏電站售電量增加24.7%至15.8萬兆瓦時。

2022年度，集團營業額1,033.5億元，按年增加14.3%，純利升2.29倍至70.42億元。期內，可再生能源業務核心利潤貢獻為86.45億元，而火電業務核心虧損收窄至25.82億元。另外，集團建議分拆華潤新能源在內地上市。分拆公司為集團公司全資附屬公司，其目前主要在中國境內投資、開發、運營和管理風電場及光伏電站。建議分拆完成後，集團將繼續通過分拆公司集團開展風電和光伏發電業務，並將繼續被納入公司合併報表範圍。市場預期有關分拆，將帶來一次性收益。

集團擬派末期息每股0.376元，連同中期息0.21元，全年共派0.586元，派息率為40%。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和20天線，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，宜候低16.7元以下吸納，中線上望21元，不跌穿15.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份