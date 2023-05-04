潤電3月售電量續增 股價整固後有望再上

今年首三個月，集團的附屬電廠售電量4,680.7萬兆瓦時，按年增加1.9%，其中，附屬風電場售電量按年上升20.9%至1,020.3萬兆瓦時；附屬光伏電站售電量增加26.3%至39.9萬兆瓦時。單計今年3月份，集團的附屬電廠售電量1,641.2萬兆瓦時，按年增加7.6%，其中，附屬風電場售電量按年下跌2.7%至352.8萬兆瓦時；附屬光伏電站售電量增加24.7%至15.8萬兆瓦時。

2022年度，集團營業額1,033.5億元，按年增加14.3%，純利升2.29倍至70.42億元。期內，可再生能源業務核心利潤貢獻為86.45億元，而火電業務核心虧損收窄至25.82億元。另外，集團建議分拆華潤新能源在內地上市。分拆公司為集團公司全資附屬公司，其目前主要在中國境內投資、開發、運營和管理風電場及光伏電站。建議分拆完成後，集團將繼續通過分拆公司集團開展風電和光伏發電業務，並將繼續被納入公司合併報表範圍。市場預期有關分拆，將帶來一次性收益。

集團擬派末期息每股0.376元，連同中期息0.21元，全年共派0.586元，派息率為40%。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和20天線，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，宜候低16.7元以下吸納，中線上望21元，不跌穿15.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份