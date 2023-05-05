2022年度，集團的收入27.14億元（人民幣，下同），按年下跌31.4%，期內，轉盈為虧，錄得虧損2.05億元，主要由於投資的部分企業經營表現欠佳，導致計提相應投資減值及其他非經常性開支合計1.9億元，以及計提非經常性金融及合約資產減值虧損1.37億元。期內，集團研發投入總額為5.27億元，按年上升7成。

去年度，集團新增加8,460萬註冊用戶，於去年為集團累計註冊用戶6.11億。截至去年12月31日止十二個月，平均每月活躍用戶1,552.3萬戶，每名付費用戶每月平均收益（ARPPU）由2021年度的229.2元，下跌12.2%至201.2元。集團亦加快拓展海外發行業務，集團發行的《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》、《真·三國無雙霸》等手遊在海外多個地區上線，去年海外業務收入3.61億元，佔集團收益的比重13.3%。

走勢上，上週五重上10天線，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD維持熊差距，惟宜候低2.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力2.71元，不跌穿2.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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