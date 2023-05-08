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專家觀點>金利豐證券

周大福同店銷售有望逐步改善

受惠中港通關，內地五一長假期，訪港旅客有所增加，本港的零售生意有所反彈。另外，本港政府將發放消費券，以及今年「雙春閏月」傳統上認為是適合婚嫁，婚嫁首飾積壓的需求得以釋放。周大福（1929）核心業務為生產和銷售名貴珠寶、主流珠寶，以及分銷不同品牌之鐘錶。截至今年3月底止季度，集團的零售值按年增加14.2%；當中，內地零售值按年上升9.6%，本港、澳門和其他市場零售值按年上升71..2%，兩者分別佔集團零售值的88.9%和11.1%。

截至3月底止季度，內地同店銷售下跌5.6%，同店銷量跌12.3%；本港和澳門的同店銷售則增加96.5%，同店銷量亦增10.3%。集團表示，隨著內地防疫政策改變，內地以及港澳人員流動及零售活動於第四季已呈復甦跡象。按產品劃分的同店銷售增長，本港及 澳門地區的珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售急升99.2%，同店平均售價微升0.6%至1.8萬元；黃金首飾及產品的同店銷售升116.5%，平均售價在按重量出售的黃金產品比例上升帶動下，由2022財年第四季度的3,400元升至7000元。

集團保持在內地的擴充步伐，截至3月底止季度，內地淨開設248個零售點，期末內 地合共有7,269個周大福珠寶零售點，其中76.5%以加盟模式經營；本港淨關閉2個周大福珠寶零售點，其他市場淨開設2個周大福珠寶零售點。於今年3月底，集團合共有7,404個周大福珠寶零售點，及251個其他品牌的零售點。

走勢上，過去一個股價橫行整固，STC%K線走低於%D線，惟MACD維持牛差距，可考慮15元吸納，若以大成交突破16.7元阻力，升勢有望持續，不跌穿14.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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