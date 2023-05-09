太古地產基本面穩定 候低吸納

今年首季度，集團旗下在本港和內地，以至美國商場的租戶銷售額均錄得升幅。期內，本港商場物業的零售銷售額錄得雙位數的增幅，當中太古廣場購物商場的零售銷售額按年增長68.6%，太古城中心和東薈城名店倉分別上升20.2%和96.1%。除了太古廣場購物商場的租用率為96%，其餘本港零售物業組合均為100%，與去年12月底持平。隨著訪港旅客持續增加，憧憬較多旅客的商場的租戶銷售額逐步回升。

今年第一季度，本港整體辦公樓租用率為94%，較去年12月底的96%下跌2個百分點。期內，太古廣場的出租率由去年底的97%下降至96%，租金跌幅為11%；太古廣場一、二座最新租金為每平方呎100至115元，太古廣場三座每平方呎為95元。至於內地辦公樓物業，內地的太古滙辦公樓和頤堤港一座租用率均下跌，分別下跌1和2個百分點，至93%和92%；香港興業中心一座及二座租用率則持平，為99%。

另外，集團指本港旗下太古廣場六座預計將在今年內落成，而黃竹坑站第四期物業發展項目預計明年落成，2025年交樓。現價計，預測股息率約4.8厘。走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，宜候低20.5元以下吸納，若以大成交突破22.67元阻力，升勢有望持續，不跌穿19.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份