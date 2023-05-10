龍源電力短線走勢料改善

今年以來，內地電力需求穩步回升，同時中央推動結構轉型至新能源發展，落實可再生能源補貼，促使內地電企亦逐步轉型至可再生能源。龍源電力（0916）在風電行業具領導地位，風電業務遍及內蒙古、黑龍江、福建、河北和新疆等省份。集團今年4月按合併報表口徑完成發電量約750.8萬兆瓦時，按年增加13.7%，其中風電增加17.2%至654.5萬兆瓦時。今年首四個月，集團累計完成發電量2,711.1萬兆瓦時，按年上升9.2%；其中，風電增加12.6%至2,334.5萬兆瓦時，火電下降15.1%，%，其他可再生能源增長47.1%。
今年第一季度，集團的營業收入98.6億元（人民幣，下同），按年減少5.4%，其中風電分部收入（不含特許權服務收入）增加9.5%至77.4億元，火電分部收入則下跌39.4%至19.1億元，而其他分部收入增加14.4%至2.06億元。今年首季度，純利24.18億元，按年增加7.1億元。另外，集團繼續部署發展海上風電的機遇，早前公佈斥資3億元投資合營企業45%股權，將有利於集團獲取更多的海上風電資源，進一步發揮集團在海上風電範疇的專業特長和技術優勢，共同開發、建設和運營海上風電項目。
集團日前宣布，截至今年5月8日，集團已收到廣西電力和華北電力繳納的業績補償款合計1.09億元。廣西電力和華北電力已遵照協議的約定及時履行了相應義務。集團已足額收到業績承諾方支付的業績補償款。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和20天線，MACD牛差距擴闊，STC%K升穿%D線，可考慮8.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力9.7元，不跌穿7.87元續持有。
YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙
http://youtube.com/c/dickiewong
https://m.facebook.com/wongdickie1
https://www.instagram.com/wongdickie/