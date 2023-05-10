龍源電力短線走勢料改善

今年第一季度，集團的營業收入98.6億元（人民幣，下同），按年減少5.4%，其中風電分部收入（不含特許權服務收入）增加9.5%至77.4億元，火電分部收入則下跌39.4%至19.1億元，而其他分部收入增加14.4%至2.06億元。今年首季度，純利24.18億元，按年增加7.1億元。另外，集團繼續部署發展海上風電的機遇，早前公佈斥資3億元投資合營企業45%股權，將有利於集團獲取更多的海上風電資源，進一步發揮集團在海上風電範疇的專業特長和技術優勢，共同開發、建設和運營海上風電項目。

集團日前宣布，截至今年5月8日，集團已收到廣西電力和華北電力繳納的業績補償款合計1.09億元。廣西電力和華北電力已遵照協議的約定及時履行了相應義務。集團已足額收到業績承諾方支付的業績補償款。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和20天線，MACD牛差距擴闊，STC%K升穿%D線，可考慮8.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力9.7元，不跌穿7.87元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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