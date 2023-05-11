中國電力短線走勢見改善

中國電力（2380）以火電業務為主要收入來源，同時加快轉型至新能源，包括風電、水電和太陽能發電。今年首季度，集團的合併總售電量2,270.6萬兆瓦時，按年減少15.8%。期內，集團全資擁有或控股的發電廠中，風電的售電量按年增加81%至409.9萬兆瓦時，光伏發電的售電量上升50%至270.6萬兆瓦時；惟燃煤和水力發電的售電量分別下跌20.2%和70%。

集團日前公佈，斥資5,616萬元人民幣投資平圩三電廠的升級項目。集團表示，透過改進平圩三電廠機組的供熱能力，以及降低煤耗，令收益增加並提高運行的靈活性，從而提升市場競爭力。另外，集團上月公佈，旗下新源智儲能源發展（北京）為墨西哥首個政府級太陽能項目佩尼亞斯科港光伏電站，提供配套儲能工程全容量併網，現已投運；該項目的一期太陽能發電裝機容量共12萬千瓦。

集團去年派末期息每股0.11元人民幣（折合約0.1256港元），按年增加1.2倍，下月12日除淨，現價計股息率約3.9厘。走勢上，自本月初起見反彈，先後重上10天、20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮3元以下吸納，反彈阻力3.5元，不跌穿2.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份