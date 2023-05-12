普拉達首季度銷售強勁 伺機跟進

今年首季度，所有地區的零售銷售淨額均錄得增長。按固定匯率計，受惠於內地放寬新冠肺炎疫情限制措施，亞太區的零售銷售恢復雙位數增長，增幅為22.4%，至3.6億歐元；歐洲、美洲和中東的零售銷售淨額，分別上升27.6%、4.9%和15%；日本方面，受惠於近期的零售投資，加上國內支出和旅遊客流逐步恢復，推動零售銷售上升55.1%。

今年首季度，按固定匯率計，Prada品牌的零售銷售淨額，按年升21.1%至8.13億歐元，佔總收入的85.4%，所有產品類別均錄得雙位數增長；Miu Miu的零售銷售淨額上升41.9%至1.29億歐元，收入佔比為13.6%。去年，集團開設17家店舖及關閉40家店舖（包括因正在重組程序而關閉的24家Church’s門店）後，去年底共有612家直營店。去年12月底，經營營運資金淨額6.91億歐元，經營現金流量淨額為6.96億歐元，而自由現金流量為4.45億歐元。

走勢上，昨日50天線失而復得，惟未能企穩10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，宜候低54元吸納，反彈阻力62.7元，不跌穿51.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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