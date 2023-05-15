2023財年，沙發及配套產品業務共實現收入123億元，按年下降約15.9%。期內，中國市場主營業務收入按年倒退15.9%至110.93億元（不包含房地產、商場物業及其他業務收入），佔總收入的64%。於今年3月底，集團在中國總共擁有6,471間品牌專賣店（不包含格調、普麗尼和蘇寧門店1,706間）；期內，實現專賣店店舖數目淨增長503間。另外，集團除了在傳統天貓、京東等電商平台，亦加強推動直播銷售模式，通過短視頻推廣、自有店舖直播等，提升品牌影響力。

期內，北美市場主營銷售收入41.89億元，按年下跌26.1%。在歐洲及其他海外市場（不包括Home集團）的收入下跌15.5%至11.61億元。由於疫情和俄烏戰爭的影響，令Home集團的主營業務收入大幅減少31.2%至6.13億元；同時集團Home集團進行商譽減值撥備1.34億元，而管理層將根據戰爭局勢積極準備烏克蘭工廠的生產復蘇。庫存周轉天數由2022財年的63天，增加8天至2023財年的71天；應收賬款周轉天數由33天增加至40天。

走勢上，目前失守各主要平均線，MACD維持熊差距，惟STC%K線升穿%D線，可考慮5.8元以下吸納，反彈阻力7元，不跌穿5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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