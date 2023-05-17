農夫山泉整固後有望再上

去年度，包裝飲用水產品的收益按年上升7.1%至182.63億元，佔總收入的54.9%。茶飲料產品的收入錄得顯著增幅，按年上升50.8%至69.06億元，收入佔比為20.8%。功能飲料產品的全年收益為38.38億元，按年上升3.9%，佔總收益的11.5%。至於果汁飲料產品，去年度收入升10.1%至28.79億元，佔比為8.7%。集團推出新產品，豐富產品組合，包括「茶π」推出兩款全新口味，全新碳酸茶系列產品「汽茶」，有助吸引不同客戶群。

雖然內地近期多項經濟數據遜預期，反映內部需求依然疲弱，但隨著民眾正常生產生活秩序恢復和線下消費加快拓展，消費市場有望逐步恢復。由於銷售的增長帶動存貨的周轉，存貨周轉天數由2021年底的54.8天減少至2022年12月底的50.5天；貿易應收款項及應收票據周轉天數由5.1天輕微增加至5.2天。去年12月底，集團的長期銀行定期存款、質押存款、現金及銀行結餘總額為193.16億元，另有授信總額度127.1億元，計息借貸24.25億元；期末，資本負債比率10.5%。

走勢上，3月29日高見46.7元（港元，下同）止跌回升，形成下降軌，跌穿各主要平均線，STC%K線跌穿%D線，惟MACD維持牛差距，可考慮41.5元以下吸納，反彈阻力46.7元，不跌穿40元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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