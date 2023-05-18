中電信股息率吸引 具反彈空間

2023年第一季度，集團的服務收入為1,184.78億元，按年增加7.7%。期內，移動通信服務收入為505.91億元，按年上升3.2%；移動用戶淨增752萬戶至3.99億戶，其中5G套餐用戶淨增1,525萬戶至2.83億戶，滲透率達到71%。期內，移動用戶ARPU為45.8元。至於固網及智慧家庭服務，分部收入按年增加5%至311.36億元，寬帶綜合ARPU達到47.5元。

集團加大實施雲改數轉戰略，提升天翼雲的市場競爭力，今年首季度集團產業數字化收入增加18.9%至349.71億元。早前有指內地雲服務商近日展開「價格戰」，惟中電信回應指，目前雲的價格體系沒有變化，目前沒有就行業競爭的價格調整進行應對。另外，集團早在2021年宣佈，2021年度派息比率不低於60%，而A股發行上市後三年內，逐步將派息比率提高至7成。集團去年末期息每股7.6分，本月31日除淨；全年派息19.6分，派息比率為65%；現價計，股息率約為5.5厘，而2023年的預測股息率為6.5厘。

走勢上，5月8日升至4.58元（港元，下同）遇阻回落，先後失守10天、20天和50天線，MACD熊差距擴大，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮4.1元以下吸納，反彈阻力4.58元，不跌穿3.75元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份