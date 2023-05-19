百威亞太銷量復甦 伺機跟進

今年首季度，集團的總銷量按年增加9.1%至22.075億公升。期內，中國銷量增加7.4%。雖然今年農曆新年較往年提早10日，以及1月內地消費者外出意願仍然偏低，但2、3月份起全面在各渠道、各級城市銷量復甦，遠超疫情前水平，市場份額進一步提升。受惠於高端化和收入管理措施帶動下，百威和超高端收入較去年實現雙位數增長，收入增加10.9%，每百升收入亦增加3.2%，帶動正常化除息稅折舊攤銷前盈利增加12.6%。

今年第一季度，集團在韓國的餐飲渠道和零售渠道的市場份額均有所增加，帶動銷量錄得雙位數增長；每百升收入錄得中單位數增長，推動收入實現雙位數增長。至於印度市場，銷量錄得雙位數的增幅；高端和超高端類別實現強勁的雙位數增長，同時帶動收入雙位數大幅增長。另外，集團近年亦將業務擴展至啤酒以外的新類別，包括即飲飲料、能量飲料和烈酒等，豐富產品組合。

於去年底，集團處於淨現金狀況，手持現金24.58億美元，計息貸款及借款2.24億美元。上週五低開高走，逆市升近2%。走勢上，目前失守各主要平均線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，宜候低20元以下吸納，反彈阻力23.5元，不跌穿18.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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