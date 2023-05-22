李寧跌勢有望喘穩 具反彈空間

今年第一季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得高單位數增長，其中零售（直接經營）渠道錄得10%至20%中段增長及批發（特許經銷商）渠道錄得中單位數增長；電子商務虛擬店舖業務錄得10%至20%低段下降。

於今年3月底，在內地，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,206個，本年迄今淨減少89個；李寧 YOUNG 銷售點數量共計1,253個，本年迄今淨減少55個。以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算（不包括李寧 YOUNG），今年首季度，整個平台的同店銷售按年錄得高單位數下降。就渠道而言，零售渠道錄得低單位數下降及批發渠道錄得低單位數下降，電子商務虛擬店舖業務按年下降20%至30%低段。

去年度，平均存貨周轉期由2021年12底的54日，增加4日至2022年12月底的58日，平均應收貿易款項周轉期由13日增加1至14日。自今年1月底高位82.7元，累計跌幅近4成，現水平估值變得吸引。走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮47元以下吸納，反彈阻力57.5元，不跌穿45元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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