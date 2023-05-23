銀娛企穩10天線 伺機跟進

銀娛（27）今年第一季度，淨收益70.5億元，按年和按季分別上升72%和142%。經調整 EBITDA為19.1億元，較2022年第一季度的5.8億元增加2.3倍，較去年第四季度虧損1.6億元顯著改善。期內，集團博彩收益總額按年上升79%至60.7億元，其中。中場博彩收益總額按年上升86%至49.3億元；轉碼博彩收益總額按年上升40%至7.94億港元；角子機博彩收益總額按年上升108%至3.37億元。今年3月底，集團持有現金及流動投資為287億元，淨現金為213億元。

「澳門銀河」為集團最大的收益及盈利貢獻來源。今年首季度，澳門銀河的淨收益為53.5億元，按年上升74%，經調整EBITDA上升155%至18.5億元。因淨贏率偏高，令經調整 EBITDA 增加約 5,900 萬元；淨贏率正常化後，經調整EBITDA按年上升 148%至17.9億元。今年第一季度，約60%客房可投入服務，這些客房的入住率基本達100%。

至於未來發展，路氹第三期--銀河國際會議中心和銀河綜藝館已順利試業，澳門銀河萊佛士和澳門安達仕酒店則計劃於今年稍後開幕。集團亦持續推進路氹第四期，該項目聚焦在非博彩業務。走勢上，近日企穩10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距擴收窄，可考慮51.5元以下吸納，反彈阻力60元，不跌穿48元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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