內地出行需求反彈 攜程料受惠

攜程（9961）為一站式旅行服務提供商，提供包括住宿預訂、交通票務、旅遊度假和商旅管理服務，旗下品牌包括「攜程」、「去哪兒」、「Trip.com」和「Skyscanner」等。自從內地疫情後重啟經濟活動，釋放積壓多時的出行意慾顯著反彈，尤其國內遊和公幹出現爆發性復甦，而出境旅遊亦逐步回升。去年四季度，集團的國內和國際業務顯著增長，並成功扭虧為盈，錄得淨利潤21億元（人民幣，下同），2021年第四季度淨虧損8.8億元。
2022年全年，淨營業收入為200億元，按年大致持平，營業利潤8,800萬元，而2021年營業虧損14.11億元；去年度，歸屬股東淨利14.03億元，而2021年同期為淨虧損5.5億元，若不計股權報酬費用以及按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換債券公允價值變動損益，淨利潤為13億元，按年下跌7.1%。
去年度，住宿預訂收入按年減少9.2%至74億元，佔總收入的36.9%，主要由於內地局部地區新冠疫情反覆的影響所致。交通票務收入增加19.5%至82.5億元，收入佔比41.2%，主要由集團的全球旅行搜索業務推動。另外，恒生指數公司早前公佈季度檢討結果，當中攜程晉升成為恒指成份股，有關變動將於6月5日起生效。
走勢上，3月7日升至321.8元（港元，下同）遇阻回落，翌日裂口下跌，先後跌穿多條主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，可考慮248以下吸納，反彈阻力303元，不跌穿230續持有。
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