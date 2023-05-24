內地出行需求反彈 攜程料受惠

2022年全年，淨營業收入為200億元，按年大致持平，營業利潤8,800萬元，而2021年營業虧損14.11億元；去年度，歸屬股東淨利14.03億元，而2021年同期為淨虧損5.5億元，若不計股權報酬費用以及按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換債券公允價值變動損益，淨利潤為13億元，按年下跌7.1%。

去年度，住宿預訂收入按年減少9.2%至74億元，佔總收入的36.9%，主要由於內地局部地區新冠疫情反覆的影響所致。交通票務收入增加19.5%至82.5億元，收入佔比41.2%，主要由集團的全球旅行搜索業務推動。另外，恒生指數公司早前公佈季度檢討結果，當中攜程晉升成為恒指成份股，有關變動將於6月5日起生效。

走勢上，3月7日升至321.8元（港元，下同）遇阻回落，翌日裂口下跌，先後跌穿多條主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，可考慮248以下吸納，反彈阻力303元，不跌穿230續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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