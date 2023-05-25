ASML首季度毛利率按年擴張

ASML公布截至今年3月底止第一季，收入67.46億歐元，按年上升91%，主要由於極紫外光（EUV）和深紫外光（DUV）的銷售收入高過預期。期內，純利按年增加1.8倍至19.56億歐元，整體毛利率50.6%，較去年第一季度的49%上升1.6個百分點，惟較去年第四季度的51.5%收窄0.9個百分點。集團指目終端市場正調整需求，以適應市場放緩導致的訂單回落和庫存增加等情況。ASML積存定單達389億歐元。

ASML表示，中國訂單在今年第一季約佔集團銷售收入的8%，約佔其兩成積壓訂單。集團預計今年來自內地的收入將大幅回升，但部份銷售額最終可能會受到荷蘭出口管制措施的影響，惟集團仍在等待荷蘭當局就出口管制給予的最終詳細指引。集團預期今年第二季度，營業收入將介乎65億至70億歐元，毛利率將介乎50%至51%。至於2023年全年，集團預期營業收入保持強勁增長，將較2022年度錄得25%的增幅，估計全年的研發支大約9.9億歐元，銷售及行政支出2.75億歐元。

走勢上，今年4月26日跌至545.7歐元止跌回升，上週四見突破，升穿650歐元水平，反彈阻力720歐元。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

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