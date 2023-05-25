ASML首季度毛利率按年擴張

AI（人工智能）概念興起，ChatGPT備受市場關注，帶動算力需求大幅增加。然而，中美角力持續，當中美國去年以阻止中國發展軍備把尖端晶片用於軍事發展為等理由，對華探取嚴格晶片禁令，期後美國更聯手荷蘭和日本，以加強限對內地半導體產業發展。不過，荷蘭艾司摩爾（荷：ASML）則表示，預計今年對內地的銷量將會增加，主要由於預期內地今年對電動力、較低階晶片的需求強勁，因此預期可能較預期更大的訂單。
ASML公布截至今年3月底止第一季，收入67.46億歐元，按年上升91%，主要由於極紫外光（EUV）和深紫外光（DUV）的銷售收入高過預期。期內，純利按年增加1.8倍至19.56億歐元，整體毛利率50.6%，較去年第一季度的49%上升1.6個百分點，惟較去年第四季度的51.5%收窄0.9個百分點。集團指目終端市場正調整需求，以適應市場放緩導致的訂單回落和庫存增加等情況。ASML積存定單達389億歐元。
ASML表示，中國訂單在今年第一季約佔集團銷售收入的8%，約佔其兩成積壓訂單。集團預計今年來自內地的收入將大幅回升，但部份銷售額最終可能會受到荷蘭出口管制措施的影響，惟集團仍在等待荷蘭當局就出口管制給予的最終詳細指引。集團預期今年第二季度，營業收入將介乎65億至70億歐元，毛利率將介乎50%至51%。至於2023年全年，集團預期營業收入保持強勁增長，將較2022年度錄得25%的增幅，估計全年的研發支大約9.9億歐元，銷售及行政支出2.75億歐元。
走勢上，今年4月26日跌至545.7歐元止跌回升，上週四見突破，升穿650歐元水平，反彈阻力720歐元。
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