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專家觀點>金利豐證券

英偉達首財季業績優於預期

近期人工智能（AI）熱潮下，晶片生產商英偉達（Nvidia，美：NVDA）可謂直接受惠。AI應用程式ChatGPT的下載量在短時間內大幅增長，而構建一個人工智能系統，對計算能力的需求大增，有助帶動英偉達的芯片訂單增加。截至今年4月底止首季度，英偉達的收入71.9億美元，按季增加19%，惟按年下跌22%，優於市場預期。整體毛利率64.6%，按季上升1.3個百分點，按年下跌0.9個百分點。期內，純利20.4億美元，按季增加44%，惟按年下跌26%；去年同期的淨利潤為16.2億美元。首季度，集團擬派每股股息0.04美元。

2024財年首季度，集團數據中心業務的收入42.8億美元，按年和按季分別上升14%和18%。集團表示，受惠於雲服務提供商和大型消費互聯網公司，對其GPU芯片的需求，以部署生成式人工智能應用。集團指，數據中心產品需求激增，包括H100、Grace CPU、Grace Hopper Superchip、NVLink、Quantum 400 InfiniBand和 BlueField-3 DPU，目前大幅度增加生產，以滿足需求。

今年首季度，英偉達的遊戲業務收入22.4億美元，按年倒退38%，主要由於較慢的宏觀經濟環境，以及公司推出最新遊戲顯示卡。至於汽車業務，分部收入2.96億美元，錄得按年增幅1.14倍，按季上升1%。集團展望2024財年第二季度，整體收入110億美元，意味預期按季升53%；GAAP和非通用會計準則（non-GAAP）的毛利率，預期分別為68.6% and 70%。

受業績消息刺激，英偉達上週四股價收市大升24.7%，翌日再升2.5%至389.46美元，市值達到9,619.7億美元。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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