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專家觀點>金利豐證券

中海油服跌勢有望喘穩

市場對美國國會債務上限協議的表決結果感到樂觀，國際油價上升。中海油田服務（2883）的主要業務為提供油田服務，並為內地最大的海上鑽井承包商，截至去年底共運營、管理62座鑽井平台（包括48座自升式鑽井平台、14座半潛式鑽井平台）等裝備。按中國會計準則，截至今年3月底止季度，集團收入84.56億元（人民幣，下同），按年上升24.4%，純利增加33%至4.04億元，而扣除非常性損益的淨利潤增加45.1%至3.87億元。

行業持續復甦，加速全球市場佈局，集團今年首季度各板塊的主要工作量和收入，按年均有所增加。期內，鑽井服務的作業日數增加13.8%至4,465日，可用天使用率上升1.7個百分點至85.9%，日曆天使用率增加4.1個百分點至 80%。今年3月底，集團船舶服務業務經營和管理工作船共172艘，按年增加17艘，帶動作業日數增加7.3%至13,695天。至於物探採集與工程勘察服務方面，二維採集由2022年3月底的100公里大幅增加至12,003公里，二維採集下跌45.8%至1,111平方公里。

集團去年的資本性支出按年增加18.4%至40.79億元，而預計今年的資本性開支將大幅增加至93億元左右，主要用於裝備投資及更新改造、技術設備更新改造及技術研發投入和基地建設等。集團去年派末期息每股0.16元，按年增加6.7%，將於6月7日除淨；長遠派息基礎30%作綜合考慮。

走勢上，5月2日升至9.35元（港元，下同）遇阻回落，形成下降軌，失守各主要平均天線，MACD維持熊差距，惟STC%K線升穿%D線，可考慮8元以下吸納，反彈阻力9.35元，不跌穿7.45元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份