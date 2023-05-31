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專家觀點>金利豐證券

台積電前景料見改善

人工智能（AI）需求的快速發展，ChatGPT備受市場關注，帶動全球芯片的需求。筆者日前在本欄推介的英偉達（Nvidia，美：NVDA）公布的季績優於預期，股價週二突破400美元。其他AI概念股同樣造好，其中台積電ADR（美：TSM）亦突破100美元水平。英偉達展望2024財年第二季度，整體收入110億美元，意味預期按季上升53%，意味包括台積電在內的整個半導體供應鏈的公司將有更正面的前景。

台積電的客戶包括蘋果公司（Apple，美：AAPL）和英偉達等科技公司，在行業具領先優勢。截至今年3月底止季度，收入5,086億元新台幣，按年上升3.6%，惟按季下跌19%；屬於集團指引範圍的下限。期內，淨利潤2,069.9億元新台幣，按年上升2.1%，較去年第四季度淨利潤創紀錄高位的2,959億元新台幣倒退3成。期內，毛利率為56.3%，營業利益率為45.5%，稅後純益率則為40.7%。

今年首季度，台積電5納米製程出貨佔台積電期內晶圓銷售金額的31%，7納米製程出貨佔比為20%；總體而言，先進製程（包含7納米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的51%。展望今年第二季度，集團業績將持續受到客戶進一步庫存調整的影響。集團預計今年第二季度，合併營收介乎152億至160億美元之間，毛利率預計介乎52%至54%之間，以及營業利益率預計介乎39.5%至41.5%之間。

台積電正在為其美國晶片廠項目，尋求最高達150億美元的美國政府補貼。台積電曾在1月份將今年資本支出計劃下調至320億至360億美元區間，而去年資本支出為363億美元。台積電ADR在5月25日裂口上升，週二企穩100美元之上。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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