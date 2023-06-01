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專家觀點>金利豐證券

香港電訊股息率逾7厘 中長線部署

港股表現疲弱，高息股相對較具防守性。香港電訊 （6823）為本港電訊服務供應商，現價計股息率和預測股息率分別為7.4厘和7.6厘，連同業務穩定，可考慮中長線部署。集團的業務包括電訊服務、流動通訊和寬頻，以及收費電視等，並利用不同公司的資源和優勢，促使更多的跨部門銷售。2022年度，集團總收益341.25億元，按年增加0.5%，純利上升2%至49.01億元；在成本效益措施帶動下，EBITDA增加3%至130.64億元。

2022年度，電訊服務收益按年上升2%至239.7億元，分部EBITDA上升2%至91.4億元，EBITDA邊際利潤按年持平，為38%。本地電訊服務收益增加1%至165.03億元，國際電訊服務收益增加7%至74.69億元。期內，流動通訊收益下跌2%至115.7億元，分部EBITDA增加2%至48.88億元，邊際利潤擴張1個百分點至42%。

集團的5G客戶人數保持上升趨勢，增加至106.1萬名，佔後付客戶人數32%；去年12月底，後付客戶的每名客戶平均消費額（ARPU）上升至188元。受惠於通關，集團表示外遊（Outbound）和訪港（Inbound）的漫遊收入，分別回復至疫情前的六成和五成多水平。至於收費電視服務，Now TV去年度收益增加2%至25億元，安裝收費電視用戶數目升2%至139.8萬戶。

去年度，經調整資金流按年增加2.4%至56.48億元。過去五個財政年度，香港電訊的每股派息均持續增長。走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低9.9元以下吸納，若以大成交突破10.9元阻力，升勢有望持續，不跌穿9.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份