京東健康重上10天線

集團亦發展創新業務，去年向京東集團（9618）收購寵物健康品類資產，形成線上的寵物「醫+藥」 閉環，並推出全新品牌的「京東寵物健康」。今年首季度，集團與全球動物製藥領跑者碩騰達成戰略合作，雙方進一步拓展內地寵物健康市場，在寵物疫苗、獸藥領域開啟全面合作。截至去年底，集團使用京東物流全國範圍內的22個藥品倉庫和超過500個非藥品倉庫，藥品「自營冷鏈」能力已經覆蓋全國超過300個城市。

2019年度至2021年度，集團均錄得虧損，去年度成功轉虧為盈，純利3.8億元（人民幣，下同）。去年營業額467.36億元，按年增加52.3%。今年第一季度，集團延續上季的增長趨勢，收入139.5億元，按年上升54.2%，經營盈利由去年第一季度的6,164萬元，大幅增加至7.95億元。期內，非國際財務報告準則經營盈利11.57億元，錄得按年升幅1.08倍。

走勢上，昨日重上10天線，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，宜候低49（港元，下同）元以下吸納，反彈阻力58元，不跌穿45.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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