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專家觀點>金利豐證券

新秀麗重上250天線

疫情影響逐漸消退，各國走向復常，大家對旅行和出行的需求顯著反彈。新秀麗（1910）經營的品牌主要包括新秀麗、Tumi和American Tourister等，今年第一季度業務的復甦步伐持續。今年首季度，集團的銷售淨額8.52億美元，按年上升48.5%，若扣除匯率影響則增長55.3%。集團表示，今年4月的銷售淨額持續改善，較2022 年4月和2019年4月增加 41.4%和2%。今年第一季度，集團純利7,380萬美元，按年增加3.5倍，若扣除匯率影響上升3.76倍。

整體毛利率由去年同期的54.7%，上升3.3個百分點至58%；經調整EBITDA利潤率由去年同期的12.8%上升至今年首季的18.4%，主要是由於銷售淨額持續改善、毛利率大幅上升，以及嚴格管理開支所致。期內，集團在所有地區的銷售淨額復甦步伐顯著加速，特別是亞洲。亞洲的銷售淨額增加77.2%至3.29億美元，貢獻整體收入38.6%；北美洲、歐洲及拉丁美洲分別上升31.8%、42.2%和29%。

以品牌劃分，新秀麗品牌首季度收入按年增加56.7%至4.24億美元，Tumi上升50.7%至1.95億美元，American Tourister增加39.6%至1.51億美元，而背包品牌Gregory升327.7%至1,930萬美元，銷售淨額分別為49.8%、22.8%、17.7%和2.3%。今年13月底，集團手持現金5.71億美元，未償還金融債務20.1億美元，淨債務為14.4億美元。集團受為應對疫情，在2020年至 2023年間停止分派，惟擬在2024 年恢復年度現金分派。

走勢上，4月24日高見25.85元，期後形成下降軌，上週五重上250天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮20.5元以下吸納，反彈阻力23.4元，不跌19.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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