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中交建企穩10天線 伺機跟進

隨着內地全面復常，著力擴大國內需求，預期中央將推出更多財政政策支持投資，有助基建活動上馬。如此同時，各國疫情限制措施鬆解，有利「一帶一路」的推進，海外訂單有望回升。內地官媒《經濟參考報》早前刊載文章，指出內地重大基礎設施建設是經濟社會發展的重要支撐，在擴大有效投資、助力穩住經濟大盤中發揮著關鍵支撐作用。

中交建（1800）的核心業務領域，包括基建建設、基建設計和疏浚，今年首季度集團的收入1,765.9億元（人民幣，下同），按年上升2.6%，純利上升9.6%至55.8億元。期內，集團新簽合同額4,578.13億元，按年上升6.3%，其中，中基建建設新簽合同額增加5.8%至4,012億元，而基建設計業務、疏浚業務和其他業務的新簽合同額分別為174億元、355.54億元和36.39億元。

至於海外業務，今年第一季度各業務來自於境外地區的新簽合同額為834.19億元（折合約123.99億美元），按年增加35.3%，佔公司新簽合同額的18%。各業務按照公司股比確認基礎設施等投資類項目合同額為507.55億元，預計在設計與施工環節集團可承接的建安合同額為385.32億元。另外，集團擬與甘肅祁連山水泥（滬：600720）重組，以將旗下子公司分拆上市的方案獲國資委批准，有望進一步拓闊融資渠道。

集團擬派末期息每股0.21707元，下月20日除淨；現價計，股息率約5.8厘。走勢上，昨日企穩10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮4.5元（港元，下同）吸納，反彈阻力5.52元，不跌穿4.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份