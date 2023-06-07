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專家觀點>金利豐證券

海爾智家跌勢有望喘穩

內地隨着疫情後需求釋放，加上政府持續擴大內需，將帶動家電消費需求。今年第一季度，內地國內主要家電業務收入增長超過8%。海爾智家（6690）擁有多個家電品牌，在行業具領先優勢；根據中怡康數據，今年首季度在內地家電市場，集團家電整體零售額份額達到 28.1%，按年上升1.4個百分點。

按照中國會計準則，截至今年3月底止首季度，集團營業額上升8%至650.66億元（人民幣，下同），純利增加12.6%至39.71億元，扣除非經常性損益的淨利潤上升16%至37億元。整體毛利率按年上升0.1個百分點至28.7%。集團繼續提升產品組合，例如在冰箱產業在多品類、多價位段佈局平嵌系列產品，在3萬元以上價位段，推出平嵌 F+品類產品，1.5萬元以上價位段推出淺色系雲岩白 505L產品；今年第一季度，嵌入式冰箱收入錄得增幅 190%。

至於海外市場，今年第一季度的分部收入增加11.3%。期內，集團持續拓展高端轉型，如歐洲市場推出 905CD冰箱、90寬全新T門7系冰箱、全新H20平台洗碗機，實現高端品牌增加42%。集團亦加強一帶一路國家的供應鏈佈局，在今年3月於埃及市場投資 1.6 億美元建設埃及生態園，在投產後空調、洗衣機、冰冷等產能合計超百萬台，滿足埃及、北非、中東等市場需求，加速集團在中東非市場發展。

在今年3月底，集團持有現金及現金等價物餘額為545.38億元。走勢上，近日重上10天和20天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，可考慮23元（港元，下同）吸納，反彈阻力26.2元，不跌穿22.05元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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