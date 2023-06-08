新奧能源企穩10天線 伺機跟進

今年首季度，集團的天然氣零售銷售量70.5億立方米，按年增加3.1%，主要受到期內疫後修復、暖冬等因素的影響，整體零售氣量按年增速有所放緩。期內，工商業用戶的售氣量按年上升2.8%至50.76億立方米，佔零售氣量的72%，民生用氣銷售量增加8%至18.99億立方米。期內，新開發工商業用戶已裝置日開口氣量為358.3萬立方米，其中新建廠房、煤改氣及其他燃料轉換用戶佔比分別為84%、6%和10%；集團完成41.9萬個新開發家庭用戶的工程安裝。

至於綜合能源業務，在今年3月底，集團累計投運泛能項目235個，綜合能源銷售量按年增加27.8%至70.62億千瓦時。集團在建泛能項目共有60個，當在建及已投運項目全部達產後，綜合能源的年最大供能規模可達427億千瓦時。另外，集團積極發展智家業務，智家服務在集團現有客戶群的滲透率為11%，按年增加2個百分點；期內，新開發客戶中的滲透率為32%，按年上升6個百分點。

去年底，淨負債比率下跌0.8個百分點至25.8%。走勢上，近日企穩10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮98元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力113元，不跌穿90.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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