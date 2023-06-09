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專家觀點>金利豐證券

中移動息率吸引 中長線部署

工信部部長金壯龍早前表示，將前瞻布局下一代互聯網等前沿領域，全面推進6G技術研發。隨著5G應用的增加，帶來潛在的增長空間。中移動（0941）在內地電訊市場具領導地位，擁有龐大的客戶群。於今年4月底，集團移動業務客戶總數9.827億戶，單計4月份淨增客戶2.5萬名，而今年首4個月累計淨增客戶777.7萬名。至於有綫寬帶業務，今年4月底淨增客戶189.1萬戶，今年首4個月累計淨增客戶1,061.4萬戶，客戶總數2.827億戶。

今年首季度，集團的營運收入2,507億元（人民幣，下同），按年增加10.3%，EBITDA增加4.9%至799億元，純利上升9.5%至281億元。期內，通信服務收入增加8.3%至2,098億元；集團移動業務的每月每戶平均收入（ARPU）按年0.8%至47.9元。工信部依申請批復中移動使用其4.9GHz部份5G頻率資源，在內地有關省份開展5G地空通信（5G-ATG）技術試驗。集團早前啟動2023年至2024年5G無線主設備集採（公開招標部份）工作，此次集採共計8.7萬站。

集團推進「網+雲+DICT」規模拓展，首季度集團DICT業務收入294億元，按年上升23.9%。集團的手持現金充裕，今年3月底，集團現金及現金等價物為1,936.45億元，另有銀行存款321.6億元。集團去年全年派息率為67%，而今年以現金方式分配的利潤提升至當年純利的70%以上。現價計，預測息率約7.5厘。

走勢上，5月31日跌至60.34元（港元，下同）止跌回升，先後重上10天、20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低63元以下吸納，中線上望71.3元，不跌穿58.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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