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專家觀點>金利豐證券

國航重上10天線 候低吸納

內地隨著疫情影響消退，出行需求見反彈，民航業有回暖跡象，惟美元強勢，人民幣持續走弱，不利擁有大量美元債的航空公司。國家民航局數據顯示，截至今年4月，國內航線旅客運輸規模已超越疫情前水平，較2019年同期增長3.4%；反映行業前景不算太差。國航（0753）的主要基地位於中國首都北京，擁有較多的國際航線，為重要的航空樞紐。去年度，集團共引進飛機36架，退出飛機20架，去年底集團共有飛機含公務機）762架，平均機齡8.59年。

今年第一季度，內地三間大型航空公司均錄得虧損，惟按年和按季已經大幅收窄。按中國會計準則，國航今年首季度的營業額250.68億元（人民幣，下同），按年增加94.1%，虧損收窄67.1%至29.26億元，主要由於集團加大運力投入，同時在客座率和價格水平雙升的帶動下，改善期內業績表現。今年第一季度，集團的經營現金流淨額增加至92.9%至282.8億元；今年3月底，持有貨幣資金326.4億元，短期借款和長期借款分別為321.3億元和764.1億元。

今年4月份，國航的月載客量1,051.7萬人次，按年增加5.9倍，按月增加12.2%；客運運力投入（按可用座位公里計）按年上升4.6倍；旅客周轉量按年上升6.3倍；平均客座率70.6%，按年上升15.8個百分點，按月增加1個百分點。至於貨運方面，貨郵量7.5萬噸，按年下降6.5%，按月升9.9%；貨運運力投入（按可用貨運噸公里計）按年跌10.4%，按月升15%；貨郵周轉量按年跌49.3%，按月上升21.6%。

另外，國航A股對H股溢價60%。走勢上，自4月中形成下降軌，上週五重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮5.6元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力6.6元，不跌穿5.35元續持持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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