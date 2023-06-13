隨著內地全面重啟經濟活動，加上內地推動數字產業，而且不少中國企業採購趨向「國產化」，帶動大企業市場或央企市場的機遇增加。同時，集團正考慮部署海外節點，並將以東南亞市場為核心，因有大量內地中小型製造業進駐。去年度，營業額48.66億元，按年上升16.6%，虧損由2021年度的3.02億元擴大至2022年度的3.89億元。然而，單計去年下半年，虧損3,300萬元，較去年上半年虧損3.56億元大為收窄。

去年度，研究及開發成本增加15.7%至14.58億元；研發資本化率下降0.6個百分點至33%；研究及開發費用佔營業額的比重，由2021年的28.4%下降至2022年的26.6%。去年度，集團的經營活動產生的淨現金流入減少43.3%至3.74億元。去年12月底，現金及銀行存款總額42.96億元，借款4.7億元。

走勢上，自今年2月起形成下降軌，5月31日跌至10.14元（港元，下同）止跌回穩，近日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮11元以下吸納，反彈阻力14元，不跌穿10元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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