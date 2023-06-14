2022年度，集團整體啤酒銷量按年上升0.4% 至11,096,000千升，其中次高檔及以上啤酒銷量增加12.6%至2,102,000千升，其中，「喜力」品牌的銷量持續錄得良好兩位數增長。管理層預計今年上半年，銷量增長高單位數至雙位數、盈利增長20%以上、毛利率擴張1個百分點以上。去年10月，集團拓展白酒市場，華潤啤酒旗下附屬公司入股金沙窖酒酒業55.19%的股權。雖然短期未必帶來顯著的盈利貢獻，但多元化酒類飲品組合，有助增加收入來源。

去年度，集團的收入352.63億元（人民幣，下同），按年增加5.6%，純利倒退5.3%至43.44億元，若剔除2021年出讓其擁有的一塊土地而產生的一次性初始補償稅後收益13.16億元，2022年的未計利息及稅項前盈利和純利分別按年增加23.4%和32.8%。期內，整體平均銷售價格按年上升5.2%，惟原材料和包裝物料成本大幅上升，令整體毛利率下跌0.7個百份點至38.5%。

今年3月31日高見65.3元（港元，下同），至今回調近兩成。走勢上，近日先後重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮51.5元以下吸納，反彈阻力58.2元，不跌穿48.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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