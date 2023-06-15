申洲國際重上250天線 伺機跟進

整體毛利率由2021年度的24.3%，下降2.2個百分點至22.1%，主要由於原材料及能源等生產價格上漲、受疫情影響集團寧波生產基地在2022年1月和10月局部停產約半個月，以及全球消費需求下降，導致下半年之產能利用率不足，而集團並沒有因此而裁員或收縮產能規模。不過，全球防控措施解除，零售消費意慾回暖，服裝品牌商的去年下半年起開始去庫存，展望集團的產能利用率逐步改善。

去年度，以市場劃分，中國國內市場的銷售額按年下跌6.5%至71.74億元，佔總收入的25.5%，主要由於期內國際品在內地市場的採購需求下降。然而，除了中國市場外，其他地區市場的營業額均錄得雙位數的增幅，來自歐洲、美國、日本和其他區域的銷售額分別上升31.3%、28.1%、17.3%和29.6%，至62.2億元、48.7億元、39.3億元和56.9億元，收入佔比分別為22.4%、17.5%和14.1%和20.5%。

去年底，資本負債比率改善至29.9%，應收賬款的週轉期按年減少3日至56日，存貨的週轉期減7日至109日。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上250天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮74元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力87.5元，不跌穿66元續持有

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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