日清食品整固後有望再上

截至今年3月底止第一季度，集團營業額10.24億元，按年下跌3.5%，純利增加22.3%至1.1億元。整體毛利率由2022年同期的31.3%，擴張4個百分點至35.3%，主要由於實施價格調整及原材料成本回落所致。今年首季度，內地的收入按年下跌4%至6.76億元，佔總收入的66%，分部收入回落主要由於去年首季因疫情的封控措施，市民對即食食品有特別需求，令基數較高，分部溢利增加9.7%至1.12億元，主要得益於原材料、燃氣和物流成本下降。

至於本港市場，分部收入下跌2.7%至3.48億元，佔總收入的34%，分部溢利增加47.4%至3,158萬元。集團計劃將主要側重於擴大銷售100%北海道小麥粉的出前一丁，提升產品組合。今年3月底，集團的現金及現金等價物13.51億元，另有租賃負債517萬元。走勢上，目前處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮6.5元吸納，反彈阻力7.1元，不跌穿6.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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