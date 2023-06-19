moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

國泰重上多條主要平均線

全球疫情影響消退，刺激旅遊和出行的需求大增，航空業見反彈。國泰航空（0293）為配合市場需求，正逐步恢復運力；國泰航空和香港快運已訂立目標，在今年年底客運運力將達至疫情前的 70%，並計劃在明年底前恢復至疫情前的水平。去年底，國泰航空持有181架客機和貨機；香港快運持有26架飛機，在亞洲區內提供定期航班；華民航空為營運15架飛機，在亞洲提供定期航班和包機服務。

今年4月份，國泰航空載客138.1萬人次，按年增加32.8倍。收入乘客千米數RPKs)上升31.4倍，乘客運載率PLF)增加31.3百分點至86.9%，以可用座位千米數計算的運力ASKs)按年增加19.7倍。今年首四個月，載客人次按年增加37.1倍至485萬人次，運力上升21.2倍，而收入乘客千米數則上升39.9倍。至於貨運方面，今年4月運載10.09萬公噸貨物，按年增加18.4%，貨物收入噸千米數RFTKs)按年增加 93.3%，運載率下跌16.6個百分點至63.6%。以可用貨物噸千米數計算的運力AFTKs)按年增加 143.7%。

集團早前宣佈，將於本月30日就本港政府所持有的優先股派付15.2億元遞延股息，並在適當時候贖回優先股。集團宣布無需動用港府提供的78億元過渡貸款融資。按公司章程，國泰航空在繳清所有尚餘股息欠款前，不得以現金或其他方式就普通股作任何酌情分派或派發股息。因此，隨著國泰航空清付拖付優先股股息，將恢復至可向股東派發普通股股息的狀況，有望成為正面催化劑。另外，港府公佈輸入外勞計劃，當中包括航空業，料有助行業復甦。

走勢上，5月31日低見7.06元止跌回升，先後重上多條主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮7.45元吸納，若以大成交突破8元阻力，有望挑戰8.5元，不跌穿7.06元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/