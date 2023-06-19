國泰重上多條主要平均線

全球疫情影響消退，刺激旅遊和出行的需求大增，航空業見反彈。國泰航空（0293）為配合市場需求，正逐步恢復運力；國泰航空和香港快運已訂立目標，在今年年底客運運力將達至疫情前的 70%，並計劃在明年底前恢復至疫情前的水平。去年底，國泰航空持有181架客機和貨機；香港快運持有26架飛機，在亞洲區內提供定期航班；華民航空為營運15架飛機，在亞洲提供定期航班和包機服務。
今年4月份，國泰航空載客138.1萬人次，按年增加32.8倍。收入乘客千米數RPKs)上升31.4倍，乘客運載率PLF)增加31.3百分點至86.9%，以可用座位千米數計算的運力ASKs)按年增加19.7倍。今年首四個月，載客人次按年增加37.1倍至485萬人次，運力上升21.2倍，而收入乘客千米數則上升39.9倍。至於貨運方面，今年4月運載10.09萬公噸貨物，按年增加18.4%，貨物收入噸千米數RFTKs)按年增加 93.3%，運載率下跌16.6個百分點至63.6%。以可用貨物噸千米數計算的運力AFTKs)按年增加 143.7%。
集團早前宣佈，將於本月30日就本港政府所持有的優先股派付15.2億元遞延股息，並在適當時候贖回優先股。集團宣布無需動用港府提供的78億元過渡貸款融資。按公司章程，國泰航空在繳清所有尚餘股息欠款前，不得以現金或其他方式就普通股作任何酌情分派或派發股息。因此，隨著國泰航空清付拖付優先股股息，將恢復至可向股東派發普通股股息的狀況，有望成為正面催化劑。另外，港府公佈輸入外勞計劃，當中包括航空業，料有助行業復甦。
走勢上，5月31日低見7.06元止跌回升，先後重上多條主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮7.45元吸納，若以大成交突破8元阻力，有望挑戰8.5元，不跌穿7.06元續持有。
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