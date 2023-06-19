國泰重上多條主要平均線

今年4月份，國泰航空載客138.1萬人次，按年增加32.8倍。收入乘客千米數RPKs)上升31.4倍，乘客運載率PLF)增加31.3百分點至86.9%，以可用座位千米數計算的運力ASKs)按年增加19.7倍。今年首四個月，載客人次按年增加37.1倍至485萬人次，運力上升21.2倍，而收入乘客千米數則上升39.9倍。至於貨運方面，今年4月運載10.09萬公噸貨物，按年增加18.4%，貨物收入噸千米數RFTKs)按年增加 93.3%，運載率下跌16.6個百分點至63.6%。以可用貨物噸千米數計算的運力AFTKs)按年增加 143.7%。

集團早前宣佈，將於本月30日就本港政府所持有的優先股派付15.2億元遞延股息，並在適當時候贖回優先股。集團宣布無需動用港府提供的78億元過渡貸款融資。按公司章程，國泰航空在繳清所有尚餘股息欠款前，不得以現金或其他方式就普通股作任何酌情分派或派發股息。因此，隨著國泰航空清付拖付優先股股息，將恢復至可向股東派發普通股股息的狀況，有望成為正面催化劑。另外，港府公佈輸入外勞計劃，當中包括航空業，料有助行業復甦。

走勢上，5月31日低見7.06元止跌回升，先後重上多條主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮7.45元吸納，若以大成交突破8元阻力，有望挑戰8.5元，不跌穿7.06元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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