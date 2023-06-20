農夫山泉逆市上升 候低吸納

2022年度，集團的總收益為332.39億元（人民幣，下同），按年增加11.9%，純利上升18.6%至84.95億元。整體毛利率由2021年的59.9%，下降2.1個百分點至57.4%，主要由於國際原油價格變動，導致集團PET採購成本提高。期內，包裝飲用水產品的收益按年上升7.1%至182.63億元，佔總收入的54.9%。集團位於廣西大明山的新生產基地在今年建成投產，使全國水源地個數達到12個。

去年度，茶飲料產品的收入錄得顯著增幅，按年上升50.8%至69.06億元，收入佔比為20.8%。功能飲料產品的全年收益為38.38億元，按年上升3.9%，佔總收益的11.5%。至於果汁飲料產品，去年度收入升10.1%至28.79億元，佔比為8.7%。集團推出新產品，豐富產品組合，包括「茶π」推出兩款全新口味，全新碳酸茶系列產品「汽茶」，有助吸引不同客戶群。

由於銷售的增長帶動存貨的周轉，存貨周轉天數由2021年底的54.8天減少至2022年12月底的50.5天；貿易應收款項及應收票據周轉天數由5.1天輕微增加至5.2天。走勢上，目前處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮43元（港元，下同）以下吸納，若以大成交突破45.93元阻力，升勢有望持續，不跌穿41.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份