憧憬推重大措施提振經濟 中鐵料受惠

中鐵（0390）收入主要來自基礎設施建設業務，以鐵路、公路以及市政工程建設為主，近年積極拓展其他範疇，發展水利水電、生態環保、清潔能源等。今年首季度，實現新簽合同額6,673.8億元，按年增加10.2%；以地域劃分，境內業務新簽合同增加10.8%至6,273.6 億元，境外業務新簽合同上升1.1%至400.2億元。隨著內地持續推動「一帶一路」，料造就更多基建投資潛力。

今年首三個月，中鐵的營業額2,726.25億元，按年上升2.1%，當中基礎設施建設的收入1.7%至2,347.33億元。期內，純利增加3.8%至78.79億元，扣除非經常性損益的淨利潤上升0.9%至74億元。整體毛利率收窄0.12個百分點至9.08%。今年3月底，集團未完合同額為53,249億元，較上年底增加8%，其中，基礎設施建設業務未完合同額為47,960.4億元，較上年底增長7.9%。

走勢上，5月5日高見6.3元（港元，下同）後遇阻回落，形成下降軌，週二失守100天線，惟STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，可考慮5元以下吸納，反彈阻力6.3元，不跌穿250天線（現處於大約4.58元）續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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