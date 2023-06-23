港鐵財務穩健 候低吸納

去年度，香港車務營運收入按年下跌1.7%至134.04億元，未計利息、財務開支、稅項和計及每年非定額付款後的虧損為 47.33億元。期內，來自全香港車站商務業務的總收入減少4.1%至30.77億元，分部EBITDA減少6.2%至38.15億元。隨著中港全面通關，本地鐵路客流量有望逐步好轉，加上零售市道復甦，對於集團的車站和旗下商場的人流和銷售，料帶來正面影響。

期內，香港物業發展利潤104億元，主要來自 LP10（日出康城第十期）、晉環（港島南岸第一期）和揚海（港島南岸第二期）；而百勝角通風樓和東涌牽引配電站物業發展項目已於2022年批出。大圍物業項目已作初步入帳，主要來自公司在此項目的分攤資產（即「The Wai 圍方」商場）的公允價值計量收益。

集團財務穩健，去年12月底現金、銀行結餘及存款161.34億元，淨負債權益比率23.3%。集團擬派末期息每股0.89元，按年減少12.7%，全年股息1.31元，按年增加3.1%；現價計，預測股息率約3.7厘。走勢上，目前失守多條主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛轉熊差距，可考慮35.5元以下吸納，反彈阻力39.3元，升勢有望持續，不跌穿34元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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