潤電擬分拆新能源業務 有助釋放潛在價值

內地各行各業穩步復甦，加上目前為夏季用電高峰，帶動社會用電量增加。今年5月份，華潤電力的附屬電廠售電量1,501.8萬兆瓦時，按年增加22.2%，其中，附屬風電場售電量按年增加13.3%至370.69萬兆瓦時；附屬光伏電站售電量增加36.7%至17.38萬兆瓦時。今年首5個月，附屬電廠售電量7,697.15萬兆瓦時，按年增加8.2%，其中，附屬風電場售電量按年上升18.8%至1,823.26萬兆瓦時；附屬光伏電站售電量增加42%至80.2萬兆瓦時。

隨著內地為達致碳達峰、碳中和，積極推進能源轉型，促使內地電企亦逐步轉型至可再生能源。集團計劃今年新增風電和光伏項目併網容量目標為7,000兆瓦，而十四五期間，集團目標新增4,000萬千瓦可再生能源裝機，屆時可再生能源裝機佔比超過50%。現價計，預測股息率為5.9厘。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和100天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮16.8元以下吸納，反彈阻力18.8元，不跌穿15.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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