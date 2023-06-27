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專家觀點>金利豐證券

京東物流重上50天線

中國物流與採購聯合會公佈，今年5月份中國物流景氣指數為51.5%，較4月份的53.8%下建2.3個百分點，惟仍然處於擴張水平；反映新增需求尚有不足，內生動力仍然強勁，往後需留意穩投資、促消費和穩就業的政策效果。

京東物流（2618）提供一體化供應鏈物流解決方案和服務，包括快速消費品（FMCG）、家電家具、服裝、3C、汽車等行業客戶。集團擁有龐大的倉庫網絡，截至今年3月底，集團的運營超過1,500個倉庫、由雲倉生態平台上第三方業主經營的2,000多個雲倉；倉儲網絡總管理面積超過3,100萬平方米，包括雲倉生態平台上雲倉的管理面積。

截至今年3月底止首季度，收入367.28億元（人民幣，下同），按年增加34.3%，虧損由去年同期的13.86億元收窄至9.89億元；非國際財務報告準則（non-IFRS）的虧損則由8.73億元收窄至7.12億元。整體毛利率由去年同期的5.3%，下降0.8個百分點至今年首季度的4.5%。

今年第一季度，來自一體化供應鏈客戶收入按年增加3.1%至185億元。雖然期內外部一體化供應鏈客戶數量減少至54,465名，但由於客戶對集團的一體化供應鏈解決方案及物流服務的認可，以及合作的深化和客戶黏性的持續增強，帶動單客戶平均收入（ARPC）按年上升20%至132,894元。來自其他客戶的收入按年增加93.4%至183億元，主要是由於快遞快運服務的業務量增加，及德邦集團合併的增量。

走勢上，昨日重上50天線，MACD熊差距收窄，STC%K線回升至接近%D線，可考慮12.3元（港元，下同）吸納，反彈阻力13.7元，不跌穿11.7元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份