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專家觀點>金利豐證券

中銀航空租賃機隊維持年輕化

中銀航空租賃（2588）主要從事向飛機運營商租賃飛機，租賃租金收入來自以長期基礎訂立的租約。2022年度，集團自有機隊中約80%的租約預定到期日期為2029年或其後。集團日前公佈，全資附屬公司BOC Aviation USA) Corporation與捷藍航空（JetBlue Airways Corporation）就2架空客A321NEO和5架空客A220-300飛機的融資租賃訂立協議。

今年3月底，集團自有、代管及已訂購的飛機共計635架；自有機隊共有393架飛機，經賬面淨值加權後的平均機齡為4.6年、平均剩餘租期為8年，維持機隊年輕化和長剩餘租期。訂單簿包括207架飛機。集團目前的自有及代管機隊，共服務於39個國家和地區的86家航空公司客戶；代管機隊包括35架飛機，所有飛機均已租出。於今年3月底，自有飛機利用率提升至99%，其中2架單通道飛機及2架雙通道飛機脫租；除1架飛機外，其餘飛機均已承諾租賃。

2022年度，集團的經營收入及其他收入總額23億美元，按年增加6%，當中86%來自租賃租金收入；純利倒退96%至2,006萬美元。稅後淨利潤由2021年度的5.61億美元，大幅減至2,000萬美元；倘若剔除滯俄飛機減記，對稅後淨利潤造成5.07億美元的負面影響，核心稅後淨利潤為5.27億美元。另外，集團年內的資金成本由2021年的2.9%僅上升至去年度的3.1%，平均債務成本仍然較低。

走勢上，昨日失守10天線，MACD熊差距擴大，STC%K線跌穿%D線，宜候低61元以下吸納，反彈阻力68.4元，不跌穿56.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份