置富產業信託中長線部署

置富產業信託在本港持有16個零售物業，並在新加坡擁有1個零售物業，物業組合包括逾300萬平方呎零售空間和2,793個車位。截至去年12月底止年度，集團的收益17.64億元，按年下跌2.3%，主要由於疫情向租戶提供的租金寬減。期內，物業收入淨額下降3.7%至12.9億元，成本對收益比率按年增加1.1個百分點至24.6%。2022年全年的租金收款比率為98.6%。去年12月底，物業組合的出租率為93.9%，期內，租戶續租率78%。

集團去年9月完成首個海外投資，以8,800萬元新加坡元，收購新加坡高文之星物業 Stars of Kovan Property)；後者可出租總面積為22,638平方呎，包括36個商舖單位和80個車位，租戶組合以必需品行業為主，出租率達100%。另外，集團投入3億元的+WOO 嘉湖資產增值措施（AEI，Asset Enhancement Initiatives），首階段的翻新工程已於去年7月完成，預期在2024年上半年竣工。去年底，集團的資產負債比率為23.9%，利息償付比率達4.8倍。

走勢上，自4月中起形成下降軌，上週五重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮5.6元以下分階段吸納，反彈阻力6.3元，不跌穿5.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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