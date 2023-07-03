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專家觀點>金利豐證券

騰訊重上50天線 伺機跟進

目前踏入暑期，騰訊（0700）等國內遊戲廠商近日集體發布「關於暑期未成年人遊戲限玩的通知」，結合相關要求與實際放假安排。騰訊遊戲表示，整個暑假兩個月未成年人只能玩26個小時遊戲。不過，國家新聞出版署早前公布6月國產網絡遊戲審批名單，共批出89款遊戲版號，進一步延續版號正常化的趨勢，當中騰訊的《星之破曉》獲批；憧憬更多新作發佈，有助支持每月用戶平均收入（ARPU）增加。另外，今年第一季度，集團的國際市場遊戲收入增幅顯著，按年上升25%至132億元（人民幣，下同）。

截至今年3月底止首季度，集團整體業績並沒有太大驚喜，期內收入1,499.86億元，按年增加10.7%，純利上升10.4%至258.38億元；整體毛利率按年增加3.3個百分點至45.5%。非國際財務報告準則的淨利潤按年上升27%至325.38億元。期內，收入成本控制得宜，收入成本由2022年第一季的58%，下降3個百分點至2023年第一季的55%。期內，集團的增值服務業務按年增加9.1%至793.4億元，佔總收入的53%，分部毛利上升16.5%至427.4億元。

受益於中國消費復甦，大部分行業的廣告開支按年上升，集團的網絡廣告業務今年第一季的收入按年增長17%至210億元。至於雲業務，繼阿里雲在今年4月宣布降價後，騰訊雲亦宣布多款核心雲產品降價，惟集團管理層亦明確指出，雲端業務收入佔比不高，加大相關服務優惠對集團影響有限。集團目前正大力投入建設人工智能的能力和雲基礎設施。今年第一季度企業服務收入，按年增速轉正，毛利率顯著提升。

走勢上，昨日重上50天線，STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，可考慮328元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力365元，不跌穿306元可續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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