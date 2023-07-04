比亞迪電子短線走勢續向好

集團持續全面服務於安卓（Android）市場的主流產品，惟去年手機出貨量受壓，集團的安卓整機組裝和零部件業務收入受到一定的影響。去年度，集團在消費電子業務的收入822.09億元，按年增加14.8%；其中零部件收入下跌9.6%至141.55億元，組裝收入則增加21.6%至680.54億元。集團將聚焦安卓中高端產品，配合客戶的中高端產品出貨量需求，同時深化研發和創新安卓零部件，以進一步鞏固的市場龍頭地位。

隨著產能利用率改善，以及提升產品結構，集團今年首季度的業務表現見改善。期內，營業額263.75億元，按年上升26%，純利按年增加1.55倍至4.59億元；整體毛利率由去年同期的5.5%，上升2.2個百分點至7.7%。走勢上，目前重上多條主要天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮23.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力28元，不跌穿22元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份