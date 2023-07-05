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專家觀點>金利豐證券

友邦基本因素穩定 候低吸納

友邦（1299）的業務集中在亞太區市場，基本因素穩定。截至今年3月底止季度，按固定匯率基準列示，新業務價值10.46億美元，按年增長28%，惟由於內地和香港的產品組合轉向長期儲蓄產品，新業務價值利潤率下跌2.3個百分點至52.3%，年化新保費收入上升34%至19.98億元。今年首季度，代理和夥伴分銷渠道均錄得卓越的新業務價值增長；與去年同期比較，代理生產力錄得雙位數字增長，新入職代理人數也有所上升。

按固定匯率計算，今年首季度，所有報告分部的新業務價值均錄得按年增長；期內，集團在中國內地、香港、東盟和印度的業務均取得雙位數字的新業務價值增長。集團近年積極拓展內地市場，友邦保險中國業務繼續為集團的新業務價值帶來最大貢獻，與2022年第一季比較錄得雙位數字增長。隨著疫情的負面影響減退，以及內地日常活動回復正常，集團在內地的銷售動力於今年第一季顯著好轉。繼天津、石家莊、四川和湖北，集團已獲得監管批准於河南省鄭州市開業。

至於本港業務，由本地客戶群雙位數字的增長，及客戶對集團長期儲蓄產品非常強勁的需求所帶動，其中包括自2月全面通關後向內地旅客的銷售，帶動在今年第一季錄得卓越的新業務價值增長。走勢上，昨日失守20天和100天線，STC%K線跌穿%D線，惟MACD維持牛差距，可考慮78元以下分階段吸納，反彈阻力86元，不跌穿69元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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