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專家觀點>金利豐證券

中糧包裝計劃提升產能

中糧包裝（0906）主要從事生產與銷售鋁制包裝產品、馬口鐵包裝產品和塑膠包裝，可用於食品、飲料及和日化產品等消費品所使用包裝產品。集團2022年度的收入102.557億元（人民幣，下同），按年增加7.2%，純利升5.2%至4.87億元。不過，由於受原材料價格上漲影響，整體毛利率下降1.4個百分點至12.5%；其中年鋁製包裝業務的毛利率下降3.1個百分點至12.4%，塑膠包裝業務毛利率下跌4個百分點至13.8%，而馬口鐵包裝業務毛利率增加0.7個百分點至12.4%。

集團的鋁製包裝產品，包括兩片罐及單片罐；兩片罐產品主要用於啤酒、碳酸飲料和茶飲料等產品的包裝，客戶包括百威英博、可口可樂、雪花啤酒、加多寶和青島啤酒等。去年度，鋁製包裝銷售收入按年增加20.3%至53.68億元，佔總收入的52.3%，其中兩片飲料罐的收入上升20.9%至51.86億元。至於馬口鐵包裝，產品包括鋼桶、奶粉罐、氣霧罐和金屬蓋等，集團在多個細分市場均處於行業領先地位，去年度分部收入下跌5.6%至42.13億元，佔整體銷售約41.1%；當中，奶粉罐的銷售收入增加9.4%至8.06億元。

集團積極提升產能，加快推進成都兩片罐、鎮江易拉蓋、杭州異型罐、太倉塑膠等擴建項目。另外，去年度比利時二線投產，實現西歐單廠雙線，提升多罐型供罐能力；東歐兩片罐項目的落地，與比利時工廠產生協同效應，進一步提升集團在海外市場的競爭力。目前，集團的公眾持股量仍維持在2022年1月26日的21.72%，低於上市規則的規定最低25%。集團一名主要股東中糧集團，現正就可能出售股份與一名潛在的獨立第三方買家進行初步洽談，並在6月2日簽訂無法定約束力的諒解備忘錄。

走勢上，6月26日跌至3.75元（港元，下同）止跌回升，期後先後重上10天、20天和50天線，STC%K續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮3.9元吸納，反彈阻力4.3元，不跌穿3.75元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份